WP: «Моссад» два года планировал операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы»
Израиль начал разрабатывать операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы» еще в 2022 г., а заминированные рации израильская разведка «Моссад» начала внедрять в Ливане в 2015 г. Об этом The Washington Post (WP) пишет со ссылкой на чиновников в США, Израиле и на Ближнем Востоке.
В результате произошедшей 17 и 18 сентября на территории Ливана серии детонаций пейджеров и раций пострадало приблизительно 4000 человек. The New York Times писала, что за последние месяцы группировка «Хезболла» заказала пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. WP пишет, что лидеры движения настолько впечатлились функционалом устройств, что закупили их в количестве 5000 единиц, а подозрений о заложенных взрывных устройствах у «Хезболлы» не возникло.
«И даже после того, как тысячи устройств взорвались в Ливане и Сирии, мало кто оценил самую зловещую особенность пейджеров: двухэтапную процедуру расшифровки, которая гарантировала, что большинство пользователей будут держать пейджер обеими руками, когда он взорвется», – говорится в материале.
По данным собеседников газеты, заминированные рации с возможностью прослушки «Моссаду» удалось внедрить в Ливане еще в 2015 г. Идея операции с пейджерами возникла в 2022 г., а части плана Израиль начал воплощать примерно за год до атаки «Хамаса» на еврейское государство 7 октября 2023 г.
Фактическое производство устройств под брендом Appolo, как заявили чиновники, было передано на аутсорсинг, а должностное лицо по маркетингу не имело представления об операции и не знало, что пейджеры были физически собраны в Израиле под надзором «Моссада».
Взрывы пейджеров участников ливанской «Хезболлы» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству главы ливанской группировки Хасана Насраллы. ABC News также писал, что операция по подрыву устройств готовилась не менее 15 лет.