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WP: «Моссад» два года планировал операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Ведомости

Израиль начал разрабатывать операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы» еще в 2022 г., а заминированные рации израильская разведка «Моссад» начала внедрять в Ливане в 2015 г. Об этом The Washington Post (WP) пишет со ссылкой на чиновников в США, Израиле и на Ближнем Востоке.

В результате произошедшей 17 и 18 сентября на территории Ливана серии детонаций пейджеров и раций пострадало приблизительно 4000 человек. The New York Times писала, что за последние месяцы группировка «Хезболла» заказала пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. WP пишет, что лидеры движения настолько впечатлились функционалом устройств, что закупили их в количестве 5000 единиц, а подозрений о заложенных взрывных устройствах у «Хезболлы» не возникло.   

«И даже после того, как тысячи устройств взорвались в Ливане и Сирии, мало кто оценил самую зловещую особенность пейджеров: двухэтапную процедуру расшифровки, которая гарантировала, что большинство пользователей будут держать пейджер обеими руками, когда он взорвется», – говорится в материале.

По данным собеседников газеты, заминированные рации с возможностью прослушки «Моссаду» удалось внедрить в Ливане еще в 2015 г. Идея операции с пейджерами возникла в 2022 г., а части плана Израиль начал воплощать примерно за год до атаки «Хамаса» на еврейское государство 7 октября 2023 г.

Фактическое производство устройств под брендом Appolo, как заявили чиновники, было передано на аутсорсинг, а должностное лицо по маркетингу не имело представления об операции и не знало, что пейджеры были физически собраны в Израиле под надзором «Моссада».

Взрывы пейджеров участников ливанской «Хезболлы» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству главы ливанской группировки Хасана Насраллы. ABC News также писал, что операция по подрыву устройств готовилась не менее 15 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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