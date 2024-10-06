WP: «Моссад» два года планировал операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Израиль начал разрабатывать операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы» еще в 2022 г., а заминированные рации израильская разведка «Моссад» начала внедрять в Ливане в 2015 г. Об этом The Washington Post (WP) пишет со ссылкой на чиновников в США, Израиле и на Ближнем Востоке.