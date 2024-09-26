МВД Норвегии объявило в розыск подозреваемого в продаже пейджеров «Хезболле»
МВД Норвегии объявило в международный розыск подозреваемого в продаже ливанскому движению «Хезболла» пейджеров, которые массово взорвались по всему Ливану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Подозреваемому 39 лет, его зовут Ринсон Хосе. Он – норвежец индийского происхождения. Утверждается, что Хосе исчез во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Он является основателем болгарской компании, которая могла быть частью цепочки поставок пейджеров.
18 сентября агентство Reuters связалось с Хосе, но он отказался комментировать взрывы пейджеров и повесил трубку. Он также не отвечал на повторные звонки и сообщения. В DN Media Group, норвежском работодателе Хосе, сообщили, что 17 сентября он уехал на конференцию в Бостон, а с 18 сентября компания не могла с ним связаться. Хосе работает в отделе продаж.
По данным корпоративного реестра Болгарии, Хосе в 2022 г. основал Norta Global Ltd. в Софии. Болгария пыталась выяснить роль компании в поставках пейджеров, но не нашла никаких доказательств того, что они были изготовлены там или экспортированы из страны.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.