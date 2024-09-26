МВД Норвегии объявило в розыск подозреваемого в продаже пейджеров «Хезболле»

18 сентября агентство Reuters связалось с Хосе, но он отказался комментировать взрывы пейджеров и повесил трубку. Он также не отвечал на повторные звонки и сообщения. В DN Media Group, норвежском работодателе Хосе, сообщили, что 17 сентября он уехал на конференцию в Бостон, а с 18 сентября компания не могла с ним связаться. Хосе работает в отделе продаж.