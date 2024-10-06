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Президент Киргизии Жапаров посетит Россию 7-8 октября

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров на следующей неделе посетит Россию и примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы республики республики Муратбек Азымбакиев.

Жапаров приедет в Россию 7 октября, а на следующий день примет участие  в очередном заседании Совета глав государств СНГ, уточнил Азымбакиев. На встрече, по его словам, будут приняты «важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

В саммите, как ожидается, будут участвовать и другие главы государств Содружества, добавили в администрации президента Киргизии.

Президент России Владимир Путин 5 октября сообщил, что встретится в Москве с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоной в ближайшие дни. Кремль уточнял, что вечером 7 октября у российского президента состоится встреча с главами государств СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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