Президент Киргизии Жапаров посетит Россию 7-8 октября
Президент Киргизии Садыр Жапаров на следующей неделе посетит Россию и примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы республики республики Муратбек Азымбакиев.
Жапаров приедет в Россию 7 октября, а на следующий день примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, уточнил Азымбакиев. На встрече, по его словам, будут приняты «важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».
В саммите, как ожидается, будут участвовать и другие главы государств Содружества, добавили в администрации президента Киргизии.
Президент России Владимир Путин 5 октября сообщил, что встретится в Москве с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоной в ближайшие дни. Кремль уточнял, что вечером 7 октября у российского президента состоится встреча с главами государств СНГ.