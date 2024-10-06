Президент Киргизии Жапаров посетит Россию 7-8 октября

Жапаров приедет в Россию 7 октября, а на следующий день примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, уточнил Азымбакиев. На встрече, по его словам, будут приняты «важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств – участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».