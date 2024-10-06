Число погибших при ударах Израиля по Ливану 5 октября увеличилось до 23
При израильских авиаударах по южным районам Ливана погибли 23 человека, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при минздраве Ливана, пишет «РИА Новости».
Бомбардировкам подверглись города Набатия, Бекаа, Баальбек, Хермел, а также Горный Ливан.
Жертвами израильских ударов 4 октября стали 25 человек, пострадали 127 человек. Бомбардировки проводились в районе южных городов Набатии, Бекаа, Баальбеке, Хермеле, Горном Ливане и Бейруте.
6 октября ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры, принадлежащим ливанской «Хезболле», в южных пригородах Бейрута. В израильской армии утверждают, что «Хезболла» намеренно размещает свои объекты по производству оружия и вооружение под жилыми зданиями в центре Бейрута.
23 сентября Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера», нанося удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
Как передает телеканал Al Jazeera, в результате авиаударов Израиля по Ливану с 23 сентября погибли не менее 569 человек, в том числе 50 детей. Более 1800 человек получили ранения.