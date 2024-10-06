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Число погибших при ударах Израиля по Ливану 5 октября увеличилось до 23

Ведомости

При израильских авиаударах по южным районам Ливана погибли 23 человека, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при минздраве Ливана, пишет «РИА Новости».

Бомбардировкам подверглись города Набатия, Бекаа, Баальбек, Хермел, а также Горный Ливан.

Жертвами израильских ударов 4 октября стали 25 человек, пострадали 127 человек. Бомбардировки проводились в районе южных городов Набатии, Бекаа, Баальбеке, Хермеле, Горном Ливане и Бейруте.

6 октября ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры, принадлежащим ливанской «Хезболле», в южных пригородах Бейрута. В израильской армии утверждают, что «Хезболла» намеренно размещает свои объекты по производству оружия и вооружение под жилыми зданиями в центре Бейрута.

23 сентября Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера», нанося удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Как передает телеканал Al Jazeera, в результате авиаударов Израиля по Ливану с 23 сентября погибли не менее 569 человек, в том числе 50 детей. Более 1800 человек получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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