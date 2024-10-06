ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута

По данным CNN, представитель ЦАХАЛ, говорящий на арабском языке, отдал приказы об эвакуации жителей нескольких районов перед началом ударов. Как сообщает корреспондент издания, ночные авиаудары были одними из самых продолжительных и интенсивных, которые он наблюдал в южных пригородах с начала конфликта. Reuters отмечает, что «мощные удары» длились 30 минут, их можно было увидеть за несколько километров. Число жертв пока не сообщалось.