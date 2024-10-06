ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута
ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры, принадлежащим ливанской «Хезболле», в южных пригородах Бейрута. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В израильской армии утверждают, что «Хезболла» якобы намеренно размещает свои объекты по производству оружия и вооружение под жилыми зданиями в центре Бейрута, «подвергая риску гражданское население в этом районе».
По данным CNN, представитель ЦАХАЛ, говорящий на арабском языке, отдал приказы об эвакуации жителей нескольких районов перед началом ударов. Как сообщает корреспондент издания, ночные авиаудары были одними из самых продолжительных и интенсивных, которые он наблюдал в южных пригородах с начала конфликта. Reuters отмечает, что «мощные удары» длились 30 минут, их можно было увидеть за несколько километров. Число жертв пока не сообщалось.
Авиаудары последовали за многодневными бомбардировками Израилем пригородов Бейрута, где, находится, по мнению ЦАХАЛ, инфраструктура поддерживаемой Ираном «Хезболлы». В результате атак погибли лидер группировки Хасан Насралла и, возможно, его потенциальный преемник Хашем Сафи ад-Дин.