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СМИ: предполагаемый преемник лидера «Хезболлы» погиб в результате удара Израиля

Он мог находиться в бункере в Бейруте
Ведомости

Предполагаемый преемник погибшего лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин – погиб в результате удара израильских сил по бункеру в Бейруте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что израильские авиаудары помешали спасателям обследовать территорию комплекса, по которому был нанесен удар. Один из источников рассказал, что Сафи ад-Дин был недоступен после атаки.

По данным собеседников Al Arabiya, Сафи ад-Дин находился в бункере со своими помощниками и погиб после удара.

4 октября Ynet сообщил, что израильские силы сбросили 73 т бомб на штаб разведки «Хезболлы». Удар был нанесен по бункеру в Аль-Марии в районе Даахе в Бейруте. Отмечалось, что Сафи ад-Дин в момент удара мог находиться на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами группировки. Портал Axios сообщал, что он и был целью авиаудара.

28 сентября «Хезболла» объявила о гибели Насраллы в результате удара израильских военных. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель лидера шиитского движения терактом и осудила действия Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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