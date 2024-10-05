СМИ: предполагаемый преемник лидера «Хезболлы» погиб в результате удара Израиля

4 октября Ynet сообщил, что израильские силы сбросили 73 т бомб на штаб разведки «Хезболлы». Удар был нанесен по бункеру в Аль-Марии в районе Даахе в Бейруте. Отмечалось, что Сафи ад-Дин в момент удара мог находиться на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами группировки. Портал Axios сообщал, что он и был целью авиаудара.