СМИ: предполагаемый преемник лидера «Хезболлы» погиб в результате удара Израиля

СМИ: предполагаемый преемник лидера «Хезболлы» погиб в результате удара ИзраиляОн мог находиться в бункере в Бейруте
Предполагаемый преемник погибшего лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы – Хашем Сафи ад-Дин – погиб в результате удара израильских сил по бункеру в Бейруте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что израильские авиаудары помешали спасателям обследовать территорию комплекса, по которому был нанесен удар. Один из источников рассказал, что Сафи ад-Дин был недоступен после атаки.
По данным собеседников Al Arabiya, Сафи ад-Дин находился в бункере со своими помощниками и погиб после удара.
4 октября Ynet сообщил, что израильские силы сбросили 73 т бомб на штаб разведки «Хезболлы». Удар был нанесен по бункеру в Аль-Марии в районе Даахе в Бейруте. Отмечалось, что Сафи ад-Дин в момент удара мог находиться на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами группировки. Портал Axios сообщал, что он и был целью авиаудара.
28 сентября «Хезболла» объявила о гибели Насраллы в результате удара израильских военных. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель лидера шиитского движения терактом и осудила действия Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и Насраллы.