NYT: лидером «Хезболлы» после гибели Насраллы может стать Хашем Сафи ад-Дин
Преемником ликвидированного лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
Сафи ад-Дин играет ключевую роль в политической и социальной деятельности группировки. Он стал одним из немногих оставшихся высокопоставленных лидеров «Хезболлы» и давно считается потенциальным преемником Насраллы.
28 сентября армия обороны Израиля сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения.
По данным ООН, на фоне боевых действий между Израилем и Ливаном более 50 000 человек перебрались в Сирию из страны, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера», целью которой израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», была запущена 23 сентября.