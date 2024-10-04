Axios: целью очередного удара ЦАХАЛ по Ливану был преемник лидера «Хезболлы»

Один из собеседников отметил, что Сафи ад-Дин в момент атаки находился в бункере глубоко под землей, поэтому информации о его судьбе пока нет. Axios называет Сафи ад-Дина ведущей фигурой в Ливане, которая, как ожидается, сменит погибшего Хасана Насраллу на посту лидера «Хезболлы».