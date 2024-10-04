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Axios: целью очередного удара ЦАХАЛ по Ливану был преемник лидера «Хезболлы»

Ведомости

Целью авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану вечером 2 октября стал новый возможный лидер ливанской группировки «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

Один из собеседников отметил, что Сафи ад-Дин в момент атаки находился в бункере глубоко под землей, поэтому информации о его судьбе пока нет. Axios называет Сафи ад-Дина ведущей фигурой в Ливане, которая, как ожидается, сменит погибшего Хасана Насраллу на посту лидера «Хезболлы».

Поздно вечером 2 октября ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале о «целенаправленной атаке» по Бейруту. Позже израильские военные отчитались, что ночью истребители ВВС Израиля атаковали здание муниципалитета Бинт-Джубайль, где, по их утверждению, находились несколько бойцов «Хезболлы». По данным ЦАХАЛ, было уничтожено 15 боевиков.

28 сентября ливанская группировка «Хезболла» сообщила о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате удара израильской армии накануне. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила действия ЦАХАЛ.

1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы». Армия обороны Израиля утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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