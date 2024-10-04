Axios: целью очередного удара ЦАХАЛ по Ливану был преемник лидера «Хезболлы»
Целью авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану вечером 2 октября стал новый возможный лидер ливанской группировки «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.
Один из собеседников отметил, что Сафи ад-Дин в момент атаки находился в бункере глубоко под землей, поэтому информации о его судьбе пока нет. Axios называет Сафи ад-Дина ведущей фигурой в Ливане, которая, как ожидается, сменит погибшего Хасана Насраллу на посту лидера «Хезболлы».
Поздно вечером 2 октября ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале о «целенаправленной атаке» по Бейруту. Позже израильские военные отчитались, что ночью истребители ВВС Израиля атаковали здание муниципалитета Бинт-Джубайль, где, по их утверждению, находились несколько бойцов «Хезболлы». По данным ЦАХАЛ, было уничтожено 15 боевиков.
28 сентября ливанская группировка «Хезболла» сообщила о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате удара израильской армии накануне. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила действия ЦАХАЛ.
1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы». Армия обороны Израиля утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.