«Хезболла» подтвердила гибель лидера группировки Насраллы
Ливанская группировка «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате удара израильской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
«Насралла, генеральный секретарь «Хезболлы», присоединился к своим сподвижникам, великим и бессмертным мученикам», – сказано в сообщении.
Руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
Портал Axios сообщил, что удар израильской армии связан с нежеланием «Хезболлы» прекращать атаки против Израиля. Обоснованием нападения стало то, что Насралла «не отделит “Хезболлу” от “Хамаса” в Газе и не остановит боевые действия на северной границе», сообщил источник издания.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.