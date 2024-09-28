«Хезболла» подтвердила гибель лидера группировки Насраллы

Портал Axios сообщил, что удар израильской армии связан с нежеланием «Хезболлы» прекращать атаки против Израиля. Обоснованием нападения стало то, что Насралла «не отделит “Хезболлу” от “Хамаса” в Газе и не остановит боевые действия на северной границе», сообщил источник издания.