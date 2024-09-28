Axios назвал причину авиаудара Израиля по лидеру «Хезболлы»
Удар израильской армии по штабу «Хезболлы» в Бейруте, в результате которого мог погибнуть лидер группировки Хасан Насралла, связан с нежеланием движения прекращать атаки против Израиля. Об этом порталу Axios сообщил неназванный израильский чиновник.
Обоснованием нападения было то, что Насралла «не отделит “Хезболлу” от “Хамаса” в Газе и не остановит боевые действия на северной границе», сообщил собеседник издания.
Два высокопоставленных израильских чиновника также заявили, что первое обсуждение возможности атаки на Насраллу состоялось 25 сентября перед поездкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера «Хезболлы» в результате удара израильской армии. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
Поддерживаемая Ираном шиитская группировка пока не комментировала сообщения о смерти Насраллы. На фоне сообщений о его гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в место с повышенными мерами безопасности, писал Reuters.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы столицы страны – Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Авиаудары были нанесены и по жилым домам, где, по данным израильской армии, находились высокопоставленные представители шиитского движения. Как сообщал телеканал Al-Jazeera, с понедельника количество убитых в Ливане в результате израильских ударов превысило 700 человек.