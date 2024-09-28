Axios назвал причину авиаудара Израиля по лидеру «Хезболлы»

С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы столицы страны – Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Авиаудары были нанесены и по жилым домам, где, по данным израильской армии, находились высокопоставленные представители шиитского движения. Как сообщал телеканал Al-Jazeera, с понедельника количество убитых в Ливане в результате израильских ударов превысило 700 человек.