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Axios назвал причину авиаудара Израиля по лидеру «Хезболлы»

Ведомости

Удар израильской армии по штабу «Хезболлы» в Бейруте, в результате которого мог погибнуть лидер группировки Хасан Насралла, связан с нежеланием движения прекращать атаки против Израиля. Об этом порталу Axios сообщил неназванный израильский чиновник.

Обоснованием нападения было то, что Насралла «не отделит “Хезболлу” от “Хамаса” в Газе и не остановит боевые действия на северной границе», сообщил собеседник издания.

Два высокопоставленных израильских чиновника также заявили, что первое обсуждение возможности атаки на Насраллу состоялось 25 сентября перед поездкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк.

28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера «Хезболлы» в результате удара израильской армии. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.

Поддерживаемая Ираном шиитская группировка пока не комментировала сообщения о смерти Насраллы. На фоне сообщений о его гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в место с повышенными мерами безопасности, писал Reuters.

С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы столицы страны – Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Авиаудары были нанесены и по жилым домам, где, по данным израильской армии, находились высокопоставленные представители шиитского движения. Как сообщал телеканал Al-Jazeera, с понедельника количество убитых в Ливане в результате израильских ударов превысило 700 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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