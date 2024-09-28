Reuters: Хаменеи перевезли в безопасное место на фоне сообщений о гибели Насраллы
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в место с повышенными мерами безопасности после заявлений о гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства отметили, что Иран находится в постоянном контакте с группировкой «Хезболла» и другими региональными движениями, чтобы определить дальнейшие действия после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в пригороде Бейрута.
28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера «Хезболлы» в результате удара израильской армии. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
Поддерживаемая Ираном шиитская группировка пока не комментировала сообщения о смерти Насраллы.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы столицы страны – Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.