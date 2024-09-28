Reuters: Хаменеи перевезли в безопасное место на фоне сообщений о гибели Насраллы

Собеседники агентства отметили, что Иран находится в постоянном контакте с группировкой «Хезболла» и другими региональными движениями, чтобы определить дальнейшие действия после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в пригороде Бейрута.