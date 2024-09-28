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Reuters: Хаменеи перевезли в безопасное место на фоне сообщений о гибели Насраллы

Ведомости

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в место с повышенными мерами безопасности после заявлений о гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что Иран находится в постоянном контакте с группировкой «Хезболла» и другими региональными движениями, чтобы определить дальнейшие действия после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в пригороде Бейрута.

28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера «Хезболлы» в результате удара израильской армии. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.

Поддерживаемая Ираном шиитская группировка пока не комментировала сообщения о смерти Насраллы.

С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы столицы страны – Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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