Израиль сбросил 73 тонны бомб на штаб разведки «Хезболлы»

Удар был нанесен по бункеру в Аль-Марии в районе Даахе в Бейруте. Предполагаемый преемник погибшего лидера группировки Хасана Насраллы, Хашем Сафи ад-Дин, в момент удара мог находиться на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами «Хезболлы», утверждает издание.