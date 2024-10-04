Израиль сбросил 73 тонны бомб на штаб разведки «Хезболлы»
Израильские силы сбросили 73 т бомб на штаб разведки ливанской группировки «Хезболла» 3 октября, пишет израильский портал Ynet.
Удар был нанесен по бункеру в Аль-Марии в районе Даахе в Бейруте. Предполагаемый преемник погибшего лидера группировки Хасана Насраллы, Хашем Сафи ад-Дин, в момент удара мог находиться на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами «Хезболлы», утверждает издание.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы системы связи «Хезболлы» Мухаммеда Рашида Сакафи, занимавшего эту должность с 2000 г.
28 сентября «Хезболла» сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы в результате удара израильских сил. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила действия Израиля.
ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – наземную операцию на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Насраллы.