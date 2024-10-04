ЦАХАЛ: в результате удара по Бейруту ликвидирован один из командиров «Хезболлы»
В результате удара ВВС Израиля по Бейруту 3 октября ликвидирован глава управления коммуникационных сетей ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Рашид Сакафи. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
По данным армии, Сакафи с 2000 г. отвечал за подразделение коммуникационной связи в группировке. Он занимался развитием коммуникационных возможностей между подразделениями «Хезболлы».
3 октября ЦАХАЛ сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи «Хезболлы» в Бейруте. Отмечалось, что штаб разведки группировки отвечает за сбор информации об израильских силах и занимается координацией в этом направлении.
28 сентября «Хезболла» сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы в результате удара израильских сил. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила действия Израиля.
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и Насраллы.