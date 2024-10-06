Якушев заявил о вступлении в «Единую Россию» 190 000 жителей новых регионов
За два года ряды «Единой России» пополнили 190 000 жителей новых регионов, а парламенты Донбасса и Новороссии работают уже год, сообщил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Донецкое, Луганское, Херсонское и Запорожское отделения партии были созданы 6 октября 2022 г. решением генсовета «Единой России», напомнил Якушев. По его словам, интеграция новых регионов в политическую систему страны прошла успешно.
«181 депутат из 216 – представители "Единой России". На них лежит ответственность за законотворческую работу, которая позволяет максимально оперативно интегрировать Донбасс и Новороссию в российскую правовую систему, выстроить экономические связи с другими регионами», – приводятся слова Якушева на сайте фракции ЕР в Госдуме.
В новых регионах, по данным врио секретаря генсовета, были созданы 78 местных отделений «Единой России», открыты 67 общественных приемных председателя партии. За два года, указал Якушев, они отработали 400 000 обращений.
Осенью 2022 г. «Единая Россия» открыла региональные отделения в ЛНР и ДНР. Секретарем Донецкого отделения партии был избран тогда врио главы республики Денис Пушилин, а Луганского отделения – председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. В начале января стало известно о начале создания местных отделений партии в ЛНР. Сенатор от региона Дарья Лантратова говорила, что первые отделения фракции появятся в Алчевске и Перевальске.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.