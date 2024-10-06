Власти Грузии не признают независимость Абхазии и Южной Осетии

«Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются. В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий (речь об Абхазии и Южной Осетии)», – написал он в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .