Власти Грузии не признают независимость Абхазии и Южной Осетии
Грузия не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
«Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются. В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий (речь об Абхазии и Южной Осетии)», – написал он в Facebook
30 сентября генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии, но теперь хочет достичь взаимного примирения. Он заявлял, что, в отличие от оппозиции, правящая партия хочет достичь этого «миром, а не войной».
В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).
Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил об «операции по принуждению грузинской стороны к миру» в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа.
Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.