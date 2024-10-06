Посол Израиля заявил о передаче Украине системы оповещения о воздушных атаках

«Единственная информация, которая у меня есть от наших военных, которые работали над этой системой, – что мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны были передать. Это был достаточно длительный процесс, который растянулся на много месяцев. С нашей стороны он завершился», – сказал он (цитата по «Униан»).