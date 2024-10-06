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Посол Израиля заявил о передаче Украине системы оповещения о воздушных атаках

Ведомости

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что не может комментировать причины проблем с системой оповещения о воздушных атаках, которую еврейское государство передало Киеву. За внедрение системы отвечает украинская сторона, сказал он в интервью изданию «Зеркало недели».

«Единственная информация, которая у меня есть от наших военных, которые работали над этой системой, – что мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны были передать. Это был достаточно длительный процесс, который растянулся на много месяцев. С нашей стороны он завершился», – сказал он (цитата по «Униан»).

Бродский также рассказал в интервью, что Израиль поддерживает «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и однозначно не участвует в процессе создания китайско-бразильской группы «Друзья мира». Он указал на желание Израиля скорейшего прекращения боевых действий в республике, но разговоры о втором саммите мира назвал преждевременными. Израиль поддержит любое решение конфликта, которое будет приемлемым для Украины, добавил посол.

После начала российской спецоперации на Украине министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Киеву военную помощь. Биньямин Нетаньяху, который на тот момент был экс-премьером, выступил против таких поставок. Он заявил, что любое израильское оружие, поставленное на Украину, может оказаться в руках Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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