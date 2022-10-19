Нетаньяху выступил против поставок Израилем оружия на Украину

«Я не думаю, что имеет большое значение, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не был преодолен в течение 77 лет, и я думаю, что прямо сейчас требуется сочетание твердости и благоразумия, чтобы убедиться, что этот конфликт закончится и, конечно же, не распространится», — заключил экс-премьер.