Нетаньяху выступил против поставок Израилем оружия на Украину
Любое израильское оружие, поставленное на Украину, может оказаться в руках Ирана, заявил экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Что касается вопроса об оружии, всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставляли на одно поле боя, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас», — сказал Нетаньяху (цитата по Jerusalem Post).
По его словам, на Голанских высотах, где Израиль пытается помешать Ирану создать второй ливанский фронт, военные сталкиваются с оружием отечественного производства. Нетаньяху также добавил, что, по его мнению, самая большая опасность украинского кризиса заключается в том, что он может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия.
«Я не думаю, что имеет большое значение, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не был преодолен в течение 77 лет, и я думаю, что прямо сейчас требуется сочетание твердости и благоразумия, чтобы убедиться, что этот конфликт закончится и, конечно же, не распространится», — заключил экс-премьер.
Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай ранее обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Украине военную помощь. О том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности, стало известно 16 октября.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал опрометчивым решение Израиля поставлять оружие Киеву. По его словам, этот шаг разрушит все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.
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