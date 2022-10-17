Медведев назвал опрометчивым решение Израиля поставлять оружие Киеву

«Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», — написал он.