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Медведев назвал опрометчивым решение Израиля поставлять оружие Киеву

Ведомости

Израиль совершает ошибку, намереваясь поставлять оружие на Украину, написал замглавы Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, это «очень опрометчивый шаг», который разрушит все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.

«Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», — написал он.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай ранее обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Украине военную помощь. О том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности, стало известно накануне, 16 октября.

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия может получить от Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, а также «десятки» дополнительных беспилотников Mohajer-6 и большее количество Shahed-136.

Военную помощь Украине оказали уже 40 стран, подсчитали «Ведомости». Только США выделили Украине с начала специальной военной операции 24 февраля около $16,8 млрд. Израиль же до сих пор поставляет Украине только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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