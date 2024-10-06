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Der Spiegel: ФРГ одобрила поставку Турции вооружений на сотни миллионов евро

Ведомости

Правительство Германии впервые за долгое время одобрило крупную поставку вооружений партнеру по НАТО Турции, общая стоимость которой может достигать 336 млн евро, сообщает Der Spiegel. Экспорт включает в себя в том числе ракеты для ПВО и торпеды.

«Недавно тайное заседание федерального совета безопасности дало зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО – Турции», – пишет издание.

Как следует из списка министерства экономики, производителю вооружений MBDA разрешили поставить Турции 100 управляемых ракет для ПВО кораблей. Стоимость сделки не раскрывается, но, по данным Der Spiegel, речь может идти о 100 млн евро. Совет также одобрил поставку Анкаре 28 торпед SeaHake от военно-морского подразделения немецкого концерна Thyssenkrupp за 156 млн евро, указывает газета.

В списке также фигурируют две сделки по продаже оружия: консорциумы немецких оборонных компаний могут поставить материалы для модернизации турецких подводных лодок типа U209. Кроме того, одобрена поставка деталей двигателей для турецких корветов и фрегатов на сумму 1,9 млн евро. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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