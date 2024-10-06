Der Spiegel: ФРГ одобрила поставку Турции вооружений на сотни миллионов евро
Правительство Германии впервые за долгое время одобрило крупную поставку вооружений партнеру по НАТО Турции, общая стоимость которой может достигать 336 млн евро, сообщает Der Spiegel. Экспорт включает в себя в том числе ракеты для ПВО и торпеды.
«Недавно тайное заседание федерального совета безопасности дало зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО – Турции», – пишет издание.
Как следует из списка министерства экономики, производителю вооружений MBDA разрешили поставить Турции 100 управляемых ракет для ПВО кораблей. Стоимость сделки не раскрывается, но, по данным Der Spiegel, речь может идти о 100 млн евро. Совет также одобрил поставку Анкаре 28 торпед SeaHake от военно-морского подразделения немецкого концерна Thyssenkrupp за 156 млн евро, указывает газета.
В списке также фигурируют две сделки по продаже оружия: консорциумы немецких оборонных компаний могут поставить материалы для модернизации турецких подводных лодок типа U209. Кроме того, одобрена поставка деталей двигателей для турецких корветов и фрегатов на сумму 1,9 млн евро.