Der Spiegel: ФРГ одобрила поставку Турции вооружений на сотни миллионов евро

Правительство Германии впервые за долгое время одобрило крупную поставку вооружений партнеру по НАТО Турции, общая стоимость которой может достигать 336 млн евро, сообщает Der Spiegel. Экспорт включает в себя в том числе ракеты для ПВО и торпеды.