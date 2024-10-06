Иран закрыл воздушное пространство до утра 7 октября
Иран закрывает воздушное пространство до утра 7 октября, пишет агентство IRNA со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны. В прошлый раз ограничения на полеты вводились перед атакой на Израиль.
Воздушное пространство закрывается с 21:00 по местному времени 6 октября по 6:00 по местному времени 7 октября (20:30 и 5:30 мск соответственно).
Прошлые ограничения вводились вечером 1 октября, перед массированным обстрелом территории Израиля со стороны Ирана и Ливана. Ограничения были сняты утром 3 октября.
Росавиация 1 октября, после начала иранской атаки, рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Аналогичную рекомендацию для российских туристов выпустил и МИД РФ.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану.