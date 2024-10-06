Иран закрыл воздушное пространство до утра 7 октября

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану.