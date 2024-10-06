Министр обороны Нидерландов подтвердил передачу F-16 Украине
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые официально подтвердил, что его страна поставила Украине боевые самолеты F-16. Об этом политик рассказал в соцсети Х после визита на Украину, где он побывал в Киеве и Харькове.
Брекелманс рассказал, что поставка первой партии из 24 обещанных истребителей завершена. Остальные прибудут на Украине в «ближайшие месяцы», уточнил он.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещали передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.
О том, что первые 10 F-16 прибыли на Украину, западная пресса сообщала в начале августа. Планируется, что до конца года Киев получит еще 10 таких самолетов.
29 августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16, пилот погиб. Сообщалось, что ЧП, в результате которого самолет упал, случилось во время перехвата ракет.
1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что F-16 не могут повлиять на ход спецоперации на Украине, поскольку они не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ.