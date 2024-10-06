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Министр обороны Нидерландов подтвердил передачу F-16 Украине

Ведомости

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые официально подтвердил, что его страна поставила Украине боевые самолеты F-16. Об этом политик рассказал в соцсети Х после визита на Украину, где он побывал в Киеве и Харькове.

Брекелманс рассказал, что поставка первой партии из 24 обещанных истребителей завершена. Остальные прибудут на Украине в «ближайшие месяцы», уточнил он.

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещали передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.

О том, что первые 10 F-16 прибыли на Украину, западная пресса сообщала в начале августа. Планируется, что до конца года Киев получит еще 10 таких самолетов.

29 августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16, пилот погиб. Сообщалось, что ЧП, в результате которого самолет упал, случилось во время перехвата ракет.

1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что F-16 не могут повлиять на ход спецоперации на Украине, поскольку они не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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