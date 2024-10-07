Лукашенко в поздравлении Путину сказал о его понимании «миссии России» в истории

7 октября Путину исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. В Кремле сообщили, что в этот день праздничных мероприятий не планируется, глава государства будет работать. В первой половине дня у президента пройдут непубличные встречи, а вечером он встретится с главами государств СНГ, так как на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества.