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Лукашенко в поздравлении Путину сказал о его понимании «миссии России» в истории

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте президента республики.

«Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил уверенность, что Москва и Минск смогут будут сотрудничать по перспективным направлениям, «отвечающим современным вызовам». В заключение он пожелал Путину здоровья, счастья и успехов.

7 октября Путину исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. В Кремле сообщили, что в этот день праздничных мероприятий не планируется, глава государства будет работать. В первой половине дня у президента пройдут непубличные встречи, а вечером он встретится с главами государств СНГ, так как на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества.

В прошлом году главы российских регионов и городов у себя в соцсетях опубликовали поздравления, адресованные главе государства. Они рассказали, за какие качества ценят президента, назвали связанные с его именем достижения, а также выразили уверенность в победе России и уверенном развитии страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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