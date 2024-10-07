Лукашенко в поздравлении Путину сказал о его понимании «миссии России» в истории
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте президента республики.
«Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета», – отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также выразил уверенность, что Москва и Минск смогут будут сотрудничать по перспективным направлениям, «отвечающим современным вызовам». В заключение он пожелал Путину здоровья, счастья и успехов.
7 октября Путину исполняется 72 года. Это 20-й день рождения Путина на посту президента. В Кремле сообщили, что в этот день праздничных мероприятий не планируется, глава государства будет работать. В первой половине дня у президента пройдут непубличные встречи, а вечером он встретится с главами государств СНГ, так как на следующей неделе будет заседание Совета глав государств – участников Содружества.
В прошлом году главы российских регионов и городов у себя в соцсетях опубликовали поздравления, адресованные главе государства. Они рассказали, за какие качества ценят президента, назвали связанные с его именем достижения, а также выразили уверенность в победе России и уверенном развитии страны.