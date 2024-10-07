«Грузинская мечта» вновь запустит импичмент Саломе Зурабишвили

Парламент Грузии не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы объявить импичмент Зурабишвили, за ее отстранение проголосовали 86 депутатов, один парламентарий высказался против. Для утверждения решения необходимо было как минимум 100 голосов из 150.