«Грузинская мечта» вновь запустит импичмент Саломе Зурабишвили
Правящая партия «Грузинская мечта» вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили за совершенные зарубежные визиты без согласия правительства. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.
По его словам, конституция страны является отражением воли грузинского народа. Нарушение конституции не может остаться без реакции.
«Исходя из этого, парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента [президенту] и подготовить новое конституционное представление, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов», – уточнил Папуашвили (цитата по ТАСС).
16 октября 2023 г. Конституционный суд Грузии по представлению «Грузинской мечты» установил нарушение Зурабишвили основного закона страны. Согласно заключению суда, глава государства 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 г. совершила зарубежные визиты без согласия правительства. Решение запустило процедуру импичмента в отношении президента.
Парламент Грузии не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы объявить импичмент Зурабишвили, за ее отстранение проголосовали 86 депутатов, один парламентарий высказался против. Для утверждения решения необходимо было как минимум 100 голосов из 150.