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«Грузинская мечта» вновь запустит импичмент Саломе Зурабишвили

Ведомости

Правящая партия «Грузинская мечта» вновь запустит процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили за совершенные зарубежные визиты без согласия правительства. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.

По его словам, конституция страны является отражением воли грузинского народа. Нарушение конституции не может остаться без реакции.

«Исходя из этого, парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента [президенту] и подготовить новое конституционное представление, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов», – уточнил Папуашвили (цитата по ТАСС).

16 октября 2023 г. Конституционный суд Грузии по представлению «Грузинской мечты» установил нарушение Зурабишвили основного закона страны. Согласно заключению суда, глава государства 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 г. совершила зарубежные визиты без согласия правительства. Решение запустило процедуру импичмента в отношении президента.

Парламент Грузии не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы объявить импичмент Зурабишвили, за ее отстранение проголосовали 86 депутатов, один парламентарий высказался против. Для утверждения решения необходимо было как минимум 100 голосов из 150.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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