Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

«Грузинская мечта» сочла нарушением Конституции визиты Зурабишвили без согласования с правительством в Берлин, где она встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, а также в Брюссель, где провела встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что главной причиной стало выступление Зурабишвили в парламенте, в ходе которого она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого.