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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Ведомости

Парламент Грузии не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, за ее отстранение проголосовали менее 100 депутатов. Трансляция заседания шла на сайте парламента.

Импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов, один парламентарий высказался против. Для утверждения решения необходимо было как минимум 100 голосов из 150.

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«Решение не принято», – сказал спикер парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

16 октября Конституционный суд (КС) Грузии по представлению правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» установил нарушение Зурабишвили основного закона страны. Согласно заключению суда, президент Грузии 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 г. совершила зарубежные рабочие визиты без согласия правительства. Решение КС запустило процедуру импичмента в отношении президента.

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«Грузинская мечта» сочла нарушением Конституции визиты Зурабишвили без согласования с правительством в Берлин, где она встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, а также в Брюссель, где провела встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что главной причиной стало выступление Зурабишвили в парламенте, в ходе которого она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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