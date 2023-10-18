Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили
Парламент Грузии не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, за ее отстранение проголосовали менее 100 депутатов. Трансляция заседания шла на сайте парламента.
Импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов, один парламентарий высказался против. Для утверждения решения необходимо было как минимум 100 голосов из 150.
«Решение не принято», – сказал спикер парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.
16 октября Конституционный суд (КС) Грузии по представлению правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» установил нарушение Зурабишвили основного закона страны. Согласно заключению суда, президент Грузии 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 г. совершила зарубежные рабочие визиты без согласия правительства. Решение КС запустило процедуру импичмента в отношении президента.
«Грузинская мечта» сочла нарушением Конституции визиты Зурабишвили без согласования с правительством в Берлин, где она встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, а также в Брюссель, где провела встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что главной причиной стало выступление Зурабишвили в парламенте, в ходе которого она заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого.