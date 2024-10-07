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Путин в день рождения неформально пообщается с главами стран СНГ

Ведомости

Вечером 7 октября президент РФ Владимир Путин в неформальной обстановке пообщается с главами государств и правительств стран СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вечером у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут уже на тот момент в Москву для участия в завтрашнем совете глав государств СНГ», – пояснил Песков.

Также на 7 октября у главы государства запланированы рабочие встречи закрытого характера и международный телефонный разговор.

Путин отмечает 7 октября свое 72-летие. По словам Пескова, президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».

Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поздравил российского лидера с днем рождения. Он выразил уверенность, что Москва и Минск будут сотрудничать по перспективным направлениям, «отвечающим современным вызовам», а также пожелал Путину здоровья, счастья и успехов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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