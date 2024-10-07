Путин в день рождения неформально пообщается с главами стран СНГ
Вечером 7 октября президент РФ Владимир Путин в неформальной обстановке пообщается с главами государств и правительств стран СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вечером у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут уже на тот момент в Москву для участия в завтрашнем совете глав государств СНГ», – пояснил Песков.
Также на 7 октября у главы государства запланированы рабочие встречи закрытого характера и международный телефонный разговор.
Путин отмечает 7 октября свое 72-летие. По словам Пескова, президент РФ «не очень любит повышенный интерес к своей семье, не считает день рождения поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе». При этом «у него есть своя семья – и дети, и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками».
Это 20-й день рождения Путина на посту президента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поздравил российского лидера с днем рождения. Он выразил уверенность, что Москва и Минск будут сотрудничать по перспективным направлениям, «отвечающим современным вызовам», а также пожелал Путину здоровья, счастья и успехов.