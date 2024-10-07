Песков: вариант немецкого сценария на Украине не имеет реалистичной основы
Ни в одном из западных рассуждений о вариантах мира с Украиной, включая немецкий сценарий, нет реалистичной основы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пескова спросили, допускает ли Кремль сценарий мира с Украиной по германскому сценарию, когда часть республики вступит в НАТО, а часть останется под контролем России. Было отмечено, что такой вариант обсуждается в западных СМИ.
«Много сейчас идет публикаций на этот счет, схоластики разной, рассуждений и т. д. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», – ответил пресс-секретарь российского лидера.
5 октября Financial Times сообщила, что на Западе обсуждается возможность разделения Украины по примеру ФРГ и ГДР. По данным газеты, Киев мог бы пойти на территориальные уступки ради членства в НАТО: такая модель рассматривается во внешнеполитических кругах уже более полутора лет. Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел предположил, что установление новых административных границ будет считаться временным и Украину можно будет принять в альянс на территории, которую она будет контролировать к тому времени.
27 сентября президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer предположил, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию. Вучич считает, что для Соединенных Штатов вопрос Украины находится лишь «на девятом месте». США будут упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы.