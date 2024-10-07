Песков: вариант немецкого сценария на Украине не имеет реалистичной основы

5 октября Financial Times сообщила, что на Западе обсуждается возможность разделения Украины по примеру ФРГ и ГДР. По данным газеты, Киев мог бы пойти на территориальные уступки ради членства в НАТО: такая модель рассматривается во внешнеполитических кругах уже более полутора лет. Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел предположил, что установление новых административных границ будет считаться временным и Украину можно будет принять в альянс на территории, которую она будет контролировать к тому времени.