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Песков: вариант немецкого сценария на Украине не имеет реалистичной основы

Ведомости

Ни в одном из западных рассуждений о вариантах мира с Украиной, включая немецкий сценарий, нет реалистичной основы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пескова спросили, допускает ли Кремль сценарий мира с Украиной по германскому сценарию, когда часть республики вступит в НАТО, а часть останется под контролем России. Было отмечено, что такой вариант обсуждается в западных СМИ.

«Много сейчас идет публикаций на этот счет, схоластики разной, рассуждений и т. д. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», – ответил пресс-секретарь российского лидера.

5 октября Financial Times сообщила, что на Западе обсуждается возможность разделения Украины по примеру ФРГ и ГДР. По данным газеты, Киев мог бы пойти на территориальные уступки ради членства в НАТО: такая модель рассматривается во внешнеполитических кругах уже более полутора лет. Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел предположил, что установление новых административных границ будет считаться временным и Украину можно будет принять в альянс на территории, которую она будет контролировать к тому времени.

27 сентября президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer предположил, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию. Вучич считает, что для Соединенных Штатов вопрос Украины находится лишь «на девятом месте». США будут упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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