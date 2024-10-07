МИД: указ об освобождении Антонова от должности посла выйдет в ближайшее время

Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября, сообщили в российской дипмиссии в Вашингтоне. На следующий день он вернулся в Москву. На посту российского посла в Вашингтоне Антонов работал с 2017 г. В Кремле уточнили, что возвращение Антонова не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном. Новый посол будет «своевременно назначен», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.