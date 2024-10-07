МИД: указ об освобождении Антонова от должности посла выйдет в ближайшее время
Указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла РФ в США должен появиться в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счет – прерогатива администрации президента», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября, сообщили в российской дипмиссии в Вашингтоне. На следующий день он вернулся в Москву. На посту российского посла в Вашингтоне Антонов работал с 2017 г. В Кремле уточнили, что возвращение Антонова не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном. Новый посол будет «своевременно назначен», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, поскольку в США «все блокируется». До тех пор российскую миссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.