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Кремль: Москва не понижала уровень дипотношений с Вашингтоном

Посол России в Штатах Антонов завершил работу 5 октября
Ведомости

Возвращение Анатолия Антонова в Москву из США, где он работал в качестве российского посла в течение семи лет, не является понижением уровня диппредставительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Разумеется, посол будет своевременно назначен», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пока что в графике президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с Антоновым. Песков отметил, что посол РФ в США, как и российские послы в других странах, имеют возможность в ходе ежедневной работы докладывать Путину о своих предложениях и инициативах.

Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября. На следующий день он вернулся в Москву. На посту российского посла в Вашингтоне Антонов работал с 2017 г.

Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, поскольку в США «все блокируется». До тех пор российскую миссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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