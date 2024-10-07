Кремль: Москва не понижала уровень дипотношений с Вашингтоном

Кремль: Москва не понижала уровень дипотношений с ВашингтономПосол России в Штатах Антонов завершил работу 5 октября
Возвращение Анатолия Антонова в Москву из США, где он работал в качестве российского посла в течение семи лет, не является понижением уровня диппредставительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Разумеется, посол будет своевременно назначен», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Пока что в графике президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с Антоновым. Песков отметил, что посол РФ в США, как и российские послы в других странах, имеют возможность в ходе ежедневной работы докладывать Путину о своих предложениях и инициативах.
Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября. На следующий день он вернулся в Москву. На посту российского посла в Вашингтоне Антонов работал с 2017 г.
Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, поскольку в США «все блокируется». До тех пор российскую миссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.