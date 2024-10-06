Антонов вернулся в Москву после завершения работы послом в США
Анатолий Антонов вернулся в Москву из США, где работал в качестве российского посла в течение семи лет. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на источник.
О том, что Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и возвращается на Родину, агентству 5 октября сообщили в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.
В июне Антонов в телеграмме по случаю 30-летия «ПИР-Центра», опубликованной в журнале «Ядерный контроль», рассказал о завершении своей работы. 4 октября он сообщил о получении российскими дипломатами и лично послом в США угроз физической расправы. Дипломат отмечал, что по мере приближения президентских выборов работать в Соединенных Штатах становится все сложнее. Он указал на «ужесточение ситуации в информационном поле» и введение ограничений в отношении российских журналистов. Новый посол пока не назначен.
Антонов родился в 1955 г. в Омске. Окончил МГИМО в 1978 г. Работал в системе МИДа с 1978 г. на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002–2004 гг. занимал пост посла по особым поручениям МИД РФ, затем до 2011 г. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИДа. Занимал должность замминистра обороны РФ в 2011–2016 гг. В декабре 2016 г. был назначен заместителем главы российского МИДа. С августа 2017 г. перешел на пост посла России в США.