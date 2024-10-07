Армия Израиля объявила о новых ударах по югу Ливана

6 октября ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры, принадлежащим «Хезболле», в южных пригородах Бейрута. В израильской армии заявили, что «Хезболла» намеренно размещает свои объекты по производству оружия и вооружение под жилыми зданиями в центре Бейрута.