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Армия Израиля объявила о новых ударах по югу Ливана

Ведомости

Истребители военно-воздушных сил Израиля наносят массированные удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Истребители ВВС широко атакуют террористические цели террористической организации "Хезболла" на юге Ливана», – уточнил представитель армии.

6 октября ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры, принадлежащим «Хезболле», в южных пригородах Бейрута. В израильской армии заявили, что «Хезболла» намеренно размещает свои объекты по производству оружия и вооружение под жилыми зданиями в центре Бейрута.

23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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