Армия Израиля объявила о новых ударах по югу Ливана
Истребители военно-воздушных сил Израиля наносят массированные удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«Истребители ВВС широко атакуют террористические цели террористической организации "Хезболла" на юге Ливана», – уточнил представитель армии.
6 октября ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия и объектам инфраструктуры, принадлежащим «Хезболле», в южных пригородах Бейрута. В израильской армии заявили, что «Хезболла» намеренно размещает свои объекты по производству оружия и вооружение под жилыми зданиями в центре Бейрута.
23 сентября ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.