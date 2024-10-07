Нарышкин сообщил о намерении ВСУ заминировать Курскую АЭС
В план террористической атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области входили захват и минирование Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ в Астане, его слова приводятся на сайте СВР.
Глава СВР подчеркнул, что разведка США с начала спецоперации на Украине передает Киеву информацию, которая впоследствии используется для атак на гражданскую инфраструктуру в России. По его словам, с марта американские разведывательные спутники значительно активизировали высокодетальную съемку объектов на граничащих с Украиной российских территориях.
«При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ», – отметил Нарышкин, добавив, что западные спецслужбы занимались системной подготовкой украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе идут боевые действия. Сообщалось, что одной из целей украинской операции был захват атомной станции. В конце августа станцию посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который заявил, что удары по энергоблокам с реакторами РБМК «чернобыльского» типа (идентичным тем, что были на Чернобыльской АЭС. – «Ведомости») особенно опасны, так как они не имеют защитного «конфайнмента» и уязвимы. По словам Гросси, это создает опасность ядерного инцидента, сейчас Курская АЭС (КАЭС) работает в режиме, «близком к нормальному».
Курская АЭС – филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). Станция расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.