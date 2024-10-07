Нарышкин сообщил о намерении ВСУ заминировать Курскую АЭС

Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе идут боевые действия. Сообщалось, что одной из целей украинской операции был захват атомной станции. В конце августа станцию посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который заявил, что удары по энергоблокам с реакторами РБМК «чернобыльского» типа (идентичным тем, что были на Чернобыльской АЭС. – «Ведомости») особенно опасны, так как они не имеют защитного «конфайнмента» и уязвимы. По словам Гросси, это создает опасность ядерного инцидента, сейчас Курская АЭС (КАЭС) работает в режиме, «близком к нормальному».