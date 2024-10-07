Депутат бундестага призвала прекратить военную поддержку Израиля
Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Севим Дагделен призвала остановить поставки вооружений Израилю. Об этом она заявила в соцсети X.
«Любой, кто убедительно призывает к прекращению огня и решению проблемы двух государств на Ближнем Востоке, не должен больше посылать вооружения правительству [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, которое отчасти является правоэкстремистским», – написала Дагделен.
5 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок вооружений, применяемых Израилем в боевых действиях в секторе Газа. По словам французского лидера, это должно стать приоритетом в разрешении ситуации в регионе. Нетаньяху назвал призыв Макрона ограничить поставки оружия Израилю «позором».
В начале сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания приостановила действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Решение связано с «явным риском» того, что оружие может быть использовано «в нарушение международного гуманитарного права».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к операции «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран устроил массированную ракетную атаку на Израиль. Тегеран заявил, что это месть за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.