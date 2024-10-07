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Депутат бундестага призвала прекратить военную поддержку Израиля

Ведомости

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Севим Дагделен призвала остановить поставки вооружений Израилю. Об этом она заявила в соцсети X.

«Любой, кто убедительно призывает к прекращению огня и решению проблемы двух государств на Ближнем Востоке, не должен больше посылать вооружения правительству [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, которое отчасти является правоэкстремистским», – написала Дагделен.

5 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок вооружений, применяемых Израилем в боевых действиях в секторе Газа. По словам французского лидера, это должно стать приоритетом в разрешении ситуации в регионе. Нетаньяху назвал призыв Макрона ограничить поставки оружия Израилю «позором».

В начале сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания приостановила действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Решение связано с «явным риском» того, что оружие может быть использовано «в нарушение международного гуманитарного права».

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к операции «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран устроил массированную ракетную атаку на Израиль. Тегеран заявил, что это месть за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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