Депутат бундестага призвала прекратить военную поддержку Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к операции «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия начала ограниченные наземные рейды в южных районах страны. Вечером того же дня Иран устроил массированную ракетную атаку на Израиль. Тегеран заявил, что это месть за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.