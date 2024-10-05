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Нетаньяху раскритиковал Макрона за призыв ограничить поставки оружия Израилю

Ведомости

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона ограничить поставки оружия Израилю является «позором», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в англоязычном заявлении, адресованном французскому лидеру.

«Сегодня Израиль защищается на семи фронтах от врагов цивилизации», – сказал Нетаньяху, указывая на Палестину (включая западных берег реки Иордан), Ливан, Йемен, Сирию, Ирак и Иран (цитата по Jerusalem post).

«...все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля... Тем не менее, президент Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю... Позор», – подчеркнул Нетаньяху.

Ранее 5 октября президент Франции выступил за то, чтобы остановить поставки вооружений, которые Израиль применяет в боевых действиях в секторе Газа. Он отметил, что это должно стать приоритетом в разрешении ситуации в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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