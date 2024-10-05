Нетаньяху раскритиковал Макрона за призыв ограничить поставки оружия Израилю
Призыв президента Франции Эммануэля Макрона ограничить поставки оружия Израилю является «позором», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в англоязычном заявлении, адресованном французскому лидеру.
«Сегодня Израиль защищается на семи фронтах от врагов цивилизации», – сказал Нетаньяху, указывая на Палестину (включая западных берег реки Иордан), Ливан, Йемен, Сирию, Ирак и Иран (цитата по Jerusalem post).
«...все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля... Тем не менее, президент Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю... Позор», – подчеркнул Нетаньяху.
Ранее 5 октября президент Франции выступил за то, чтобы остановить поставки вооружений, которые Израиль применяет в боевых действиях в секторе Газа. Он отметил, что это должно стать приоритетом в разрешении ситуации в регионе.