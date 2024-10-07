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Захарова призвала Запад «не играть с огнем» в вопросах химоружия

Ведомости

Вашингтону и «его сателлитам» лучше «не играть с огнем» в вопросах применения токсичных веществ, чтобы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 г. режим Конвенции о запрещении химического оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию Минобороны РФ о подготовке властями Украины при содействии западных стран провокаций в зоне спецоперации с применением токсичных химикатов.

«Цель этой акции понятна. Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в своем желании добиться заявленного «стратегического поражения» России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций «под чужим флагом». <…> Предупреждаем Вашингтон и его сателлитов «не играть с огнем», – сказала Захарова.

Ранее 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. По данным ведомства, «доказательства» будут переданы представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета. По данным Минобороны РФ, сфабрикованные сведения будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая стартует 8 октября, а также на конференции государств – участников ОЗХО в следующем месяце.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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