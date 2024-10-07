Захарова призвала Запад «не играть с огнем» в вопросах химоружия
Вашингтону и «его сателлитам» лучше «не играть с огнем» в вопросах применения токсичных веществ, чтобы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 г. режим Конвенции о запрещении химического оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала информацию Минобороны РФ о подготовке властями Украины при содействии западных стран провокаций в зоне спецоперации с применением токсичных химикатов.
«Цель этой акции понятна. Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в своем желании добиться заявленного «стратегического поражения» России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций «под чужим флагом». <…> Предупреждаем Вашингтон и его сателлитов «не играть с огнем», – сказала Захарова.
Ранее 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. По данным ведомства, «доказательства» будут переданы представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета. По данным Минобороны РФ, сфабрикованные сведения будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая стартует 8 октября, а также на конференции государств – участников ОЗХО в следующем месяце.