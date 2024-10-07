Король Бахрейна поздравил Путина с днем рождения

С 22 по 23 мая этого года король Бахрейна посетил Москву. Он приехал в Россию впервые с 2016 г. В ходе переговоров Путин и лидер Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.