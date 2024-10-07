Король Бахрейна поздравил Путина с днем рождения
Король Бахрейна шейх Хамад Бен Иса Аль Халифа поздравил президента России Владимира Путина с 72-летием, сообщило Бахрейнское информационное агентство.
Российский президент празднует день рождения 7 октября.
В начале сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин получил приглашение посетить Бахрейн, но пока оно не рассматривалось.
С 22 по 23 мая этого года король Бахрейна посетил Москву. Он приехал в Россию впервые с 2016 г. В ходе переговоров Путин и лидер Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Тогда же были затронуты вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам переговоров стороны подписали совместные документы.