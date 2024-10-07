Байден призвал положить конец войне на Ближнем Востоке
Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена по случаю годовщины нападения «Хамаса» на юг Израиля 7 октября. В нем Байден призвал положить конец войне, указывая на то, что пострадало «слишком много мирных жителей».
«Сегодня исполняется год со дня траура по более чем 1200 ни в чем не повинным людям всех возрастов, в том числе 46 американцам, убитым террористической группировкой "Хамас" на юге Израиля», – сказано в заявлении.
Американский президент заявил, что идет работа над соглашением о прекращении огня в Газе, «которое позволит вернуть заложников домой, увеличит объемы гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей на местах, обеспечит безопасность Израиля и положит конец этой войне».
Как пишет газета The Guardian, Байден в последние месяцы своего президентства не смог использовать рычаги влияния США на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
7 октября 2023 г. палестинское движение «Хамас» напало на южные территории Израиля. 23 сентября Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана.
В ночь на 1 октября 2024 г. израильская армия начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.