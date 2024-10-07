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Нетаньяху призвал называть «Войной возрождения» конфликт на Ближнем Востоке

Ведомости

Вооруженный конфликт Израиля с палестинской группировкой «Хамас» и проиранским ливанским движением «Хезболла» предложено официально называть «Войной возрождения». С такой инициативой выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его заявление прозвучало на заседании правительства, посвященном годовщине атаке боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.

«С того черного дня мы сражаемся. Это наша война за существование – "Война возрождения". Так я прошу официально назвать войну», – сказал Нетаньяху.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Спустя год в заложниках у «Хамаса» все еще остаются 97 человек.

23 сентября Армия обороны Израиля также начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября 2024 г. израильская армия начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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