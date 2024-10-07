Нетаньяху призвал называть «Войной возрождения» конфликт на Ближнем Востоке
Вооруженный конфликт Израиля с палестинской группировкой «Хамас» и проиранским ливанским движением «Хезболла» предложено официально называть «Войной возрождения». С такой инициативой выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его заявление прозвучало на заседании правительства, посвященном годовщине атаке боевиков «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
«С того черного дня мы сражаемся. Это наша война за существование – "Война возрождения". Так я прошу официально назвать войну», – сказал Нетаньяху.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Спустя год в заложниках у «Хамаса» все еще остаются 97 человек.
23 сентября Армия обороны Израиля также начала операцию «Стрелы севера» на юге Ливана. В ночь на 1 октября 2024 г. израильская армия начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.