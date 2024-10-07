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Постпред РФ: сообщения о проведении Ираном ядерных испытаний не подтвердились

Ведомости

В октябре в иранской провинции Семнан произошло землетрясение, после чего высказывались предположения, что оно якобы было вызвано ядерными испытаниями. Но данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) их не подтвердили. Это следует из заявления постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

«ОДВЗЯИ проанализировала сигналы со своих 25 станций и пришла к выводу, что зарегистрированные формы волн соответствуют предыдущим землетрясениям в Иране», – написал Ульянов в своем Telegram-канале.

ТАСС сообщал, что 5 октября в иранской провинции Семнан к юго-востоку от Тегерана произошло землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на глубине 10 км. Агентство писало, что западные и израильские аналитики заподозрили Иран в проведении подземного испытания ядерного оружия. 

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану. 2 октября президент США Джо Байден заявил, что штаты не поддерживают удар по ядерным объектам Ирана в ответ на обстрел Израиля 1 октября. Он также сообщил, что на исламскую республику будут наложены дополнительные санкции со стороны G7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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