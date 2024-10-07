Постпред РФ: сообщения о проведении Ираном ядерных испытаний не подтвердились
В октябре в иранской провинции Семнан произошло землетрясение, после чего высказывались предположения, что оно якобы было вызвано ядерными испытаниями. Но данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) их не подтвердили. Это следует из заявления постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
«ОДВЗЯИ проанализировала сигналы со своих 25 станций и пришла к выводу, что зарегистрированные формы волн соответствуют предыдущим землетрясениям в Иране», – написал Ульянов в своем Telegram-канале.
ТАСС сообщал, что 5 октября в иранской провинции Семнан к юго-востоку от Тегерана произошло землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на глубине 10 км. Агентство писало, что западные и израильские аналитики заподозрили Иран в проведении подземного испытания ядерного оружия.
1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану. 2 октября президент США Джо Байден заявил, что штаты не поддерживают удар по ядерным объектам Ирана в ответ на обстрел Израиля 1 октября. Он также сообщил, что на исламскую республику будут наложены дополнительные санкции со стороны G7.