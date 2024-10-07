Постпред РФ: сообщения о проведении Ираном ядерных испытаний не подтвердились

В октябре в иранской провинции Семнан произошло землетрясение, после чего высказывались предположения, что оно якобы было вызвано ядерными испытаниями. Но данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) их не подтвердили. Это следует из заявления постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.