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В Белом доме обеспокоены угрозой беспорядков из-за президентских выборов

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, в какой обстановке пройдут выборы президента страны. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет «РИА Новости». Она пояснила, что опасения в том числе связаны с событиями 6 января 2021 г., когда протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил действующий президент Джо Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий.

«Президент и я, и многие другие говорим о том, что мы видели 6 января 2021 г. Очевидно, что мы всегда обеспокоены», – ответила пресс-секретарь журналистам на вопрос, переживают ли в Белом доме, что предстоящее голосование «не пройдет мирно».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является кандидат от республиканцев Дональд Трамп, на которого за последние несколько месяцев было совершено уже два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. В сентябре сотрудник Секретной службы заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба Trump International Golf Club. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а рядом нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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