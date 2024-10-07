В Белом доме обеспокоены угрозой беспорядков из-за президентских выборов

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является кандидат от республиканцев Дональд Трамп, на которого за последние несколько месяцев было совершено уже два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. В сентябре сотрудник Секретной службы заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба Trump International Golf Club. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а рядом нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.