США потребовали консульский доступ к осужденному американцу Хаббарду
Представитель американского Госдепа Мэтью Миллер потребовал от России предоставить США консульский доступ к американцу Стефану Хаббарду, который был осужден в РФ за участие в боевых действиях в рядах ВСУ в качестве наемника.
Миллер заявил, что Россия «всегда должна» предоставлять консульский доступ, когда задерживает гражданина США.
Ранее 7 октября Московский городской суд приговорил к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима Хаббарда, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Американский гражданин признан виновным в участии в военных действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.
Адвокат Хаббарда планирует обжаловать приговор. В свою очередь, вице-консул американской дипломатической миссии Микаэль Дарбинян сообщил, что посольство США находится в процессе получения консульского доступа к осужденному.