США потребовали консульский доступ к осужденному американцу Хаббарду

Ранее 7 октября Московский городской суд приговорил к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима Хаббарда, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Американский гражданин признан виновным в участии в военных действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.