Минобороны: Су-25 ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области
Экипажи российских штурмовиков Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Российские военные нанесли удар по позициям противника при помощи авиационных ракет. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
В результате были уничтожены личный состав и бронированная техника ВСУ. Район, в котором был нанесен удар, не уточняется.
7 октября российские военные с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Казачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Мирный и др. Кроме того, ВС РФ ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам бригад в районах Катериновки, Кондратовки, Макеевки, Павловки и др., сообщило Минобороны.
В Курской области уже больше двух месяцев продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.