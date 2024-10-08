Минобороны: Су-25 ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области

В Курской области уже больше двух месяцев продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе.