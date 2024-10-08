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Минобороны: Су-25 ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Ведомости

Экипажи российских штурмовиков Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удар по позициям противника при помощи авиационных ракет. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

В результате были уничтожены личный состав и бронированная техника ВСУ. Район, в котором был нанесен удар, не уточняется.

7 октября российские военные с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Казачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Мирный и др. Кроме того, ВС РФ ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам бригад в районах Катериновки, Кондратовки, Макеевки, Павловки и др., сообщило Минобороны.

В Курской области уже больше двух месяцев продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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