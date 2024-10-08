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Харрис исключила возможность двусторонней встречи с Путиным без Киева

Ведомости

Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в интервью CBS News заявила, что не собирается проводить двустороннюю встречу по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Не на двусторонней основе без участия Украины, нет. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», – подчеркнула она, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Харрис, завершение боевых действия нельзя будет назвать успешным для Киева, если решение об этом будет принято «без участия Украины» и без соблюдения Устава ООН. Вице-президент США также раскритиковала обещание кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа завершить конфликт за сутки. По ее словам, речь идет «о капитуляции».

Москва подчеркивает, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине и что открыта к любым контактам. В то же время секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на территории Курской области.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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