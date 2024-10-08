Харрис исключила возможность двусторонней встречи с Путиным без Киева

Москва подчеркивает, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине и что открыта к любым контактам. В то же время секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на территории Курской области.