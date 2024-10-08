Харрис исключила возможность двусторонней встречи с Путиным без Киева
Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в интервью CBS News заявила, что не собирается проводить двустороннюю встречу по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Не на двусторонней основе без участия Украины, нет. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины», – подчеркнула она, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
По мнению Харрис, завершение боевых действия нельзя будет назвать успешным для Киева, если решение об этом будет принято «без участия Украины» и без соблюдения Устава ООН. Вице-президент США также раскритиковала обещание кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа завершить конфликт за сутки. По ее словам, речь идет «о капитуляции».
Москва подчеркивает, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине и что открыта к любым контактам. В то же время секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на территории Курской области.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.