Казахстан учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС
При подписании контрактов на строительство АЭС Казахстан учтет ситуацию с санкциями в отношении России. Об этом заявил первый вице-премьер республики Роман Скляр.
«Возможные политические риски будут рассматриваться по ходу их возникновения в процессе проектирования. Если возникнут таковые, то в контрактах с различными компаниями, с различными странами будет предусмотрена так называемая санкционная оговорка. Это юридическая техника», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).
6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории республики поддержали 71,12% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%). Из 20 млн населения Казахстана правом голоса обладает более 12 млн граждан.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что день голосования «войдет в историю». Он выразил мнение, что строительство АЭС в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму. Власти Казахстана в качестве подрядчика строительства АЭС рассматривают «Росатом», Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC), южнокорейскую Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и французскую Électricité de France (EdF).