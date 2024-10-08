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Казахстан учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС

Ведомости

При подписании контрактов на строительство АЭС Казахстан учтет ситуацию с санкциями в отношении России. Об этом заявил первый вице-премьер республики Роман Скляр.

«Возможные политические риски будут рассматриваться по ходу их возникновения в процессе проектирования. Если возникнут таковые, то в контрактах с различными компаниями, с различными странами будет предусмотрена так называемая санкционная оговорка. Это юридическая техника», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории республики поддержали 71,12% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%). Из 20 млн населения Казахстана правом голоса обладает более 12 млн граждан.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что день голосования «войдет в историю». Он выразил мнение, что строительство АЭС в Казахстане, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму. Власти Казахстана в качестве подрядчика строительства АЭС рассматривают «Росатом», Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC), южнокорейскую Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и французскую Électricité de France (EdF).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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