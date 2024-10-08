Казахстан учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС

«Возможные политические риски будут рассматриваться по ходу их возникновения в процессе проектирования. Если возникнут таковые, то в контрактах с различными компаниями, с различными странами будет предусмотрена так называемая санкционная оговорка. Это юридическая техника», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).