Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года
Франция намерена поставить Украине истребители Mirage 2000, оснащенные новой техникой, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X.
«Mirage 2000 для Украины: поставки запланированы на I квартал 2025 г.», – написал он. Истребители оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы. Глава минобороны Франции уточнил, что страна продолжает обучение украинских пилотов и механиков.
В августе этого года на Украину прибыли первые истребители F-16 от союзников. До этого, в 2023 г., на саммите лидеров стран G7 участвующие стороны согласились поставить Киеву F-16. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещали передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.
В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые официально подтвердил, что его страна поставила Украине F-16. Он рассказал, что поставка первой партии из 24 обещанных истребителей завершена, а остальные прибудут на Украину в «ближайшие месяцы».