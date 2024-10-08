Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

В августе этого года на Украину прибыли первые истребители F-16 от союзников. До этого, в 2023 г., на саммите лидеров стран G7 участвующие стороны согласились поставить Киеву F-16. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещали передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.