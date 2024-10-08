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Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

Ведомости

Франция намерена поставить Украине истребители Mirage 2000, оснащенные новой техникой, сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X.

«Mirage 2000 для Украины: поставки запланированы на I квартал 2025 г.», – написал он. Истребители оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы. Глава минобороны Франции уточнил, что страна продолжает обучение украинских пилотов и механиков.

В августе этого года на Украину прибыли первые истребители F-16 от союзников. До этого, в 2023 г., на саммите лидеров стран G7 участвующие стороны согласились поставить Киеву F-16. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещали передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.

В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые официально подтвердил, что его страна поставила Украине F-16. Он рассказал, что поставка первой партии из 24 обещанных истребителей завершена, а остальные прибудут на Украину в «ближайшие месяцы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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