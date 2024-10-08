ЦАХАЛ сообщила о ликвидации троих участников нападения 7 октября 2023 года

В августе СМИ писали, что «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре прошлого года. The New York Times со ссылкой на источники писала, что власти Израиля и руководство «Хамаса» не могут достичь соглашения о перемирии в анклаве из-за неспособности договориться об обмене заключенными и выводе войск с юга анклава из районов вдоль Филадельфийского коридора.