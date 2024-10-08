ЦАХАЛ сообщила о ликвидации троих участников нападения 7 октября 2023 года
Израильские военные ликвидировали в секторе Газа троих палестинских радикалов, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 г. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
По данным армии, 30 сентября самолет ВВС Израиля нанес удар по командно-контрольному центру, который использовался радикалами для планирования терактов против израильских военных и гражданского населения. В результате авиаудара были ликвидированы несколько бойцов радикальной палестинской группировки «Хамас», включая Мухаммада Рафаи.
В ходе еще одной операции 1 октября израильские военные ликвидировали бойцов «Хамаса» Мухаммада Зинуна и Басиля Ахраса. Все трое радикалов принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 г. и были причастны к подготовке терактов против мирных жителей, заявили в ЦАХАЛ.
В августе СМИ писали, что «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре прошлого года. The New York Times со ссылкой на источники писала, что власти Израиля и руководство «Хамаса» не могут достичь соглашения о перемирии в анклаве из-за неспособности договориться об обмене заключенными и выводе войск с юга анклава из районов вдоль Филадельфийского коридора.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий достигло 41 909 человек.