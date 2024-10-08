Ушаков: дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения Путина и Рахмона
«Отношения у лидеров дружеские, теплые. Они друг друга знают, общаются и хотят общаться», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о предполагаемой напряженности в отношениях лидеров из-за темы мигрантов.
4 октября премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены ситуацией с таджикистанскими мигрантами. По его словам, на границе при въезде в Россию часами и даже днями задерживаются граждане республики, среди которых в том числе члены официальных делегаций, студенты и др.
8 октября в Москве пройдет заседания Совета глав государств СНГ под председательством президента России. В следующем 2025 г. планируется председательство Таджикистана в СНГ, следующий саммит состоится в Душанбе.
Активные обсуждения проблемы с нелегальной миграцией возобновились вновь после теракта в «Крокус сити холле», где погибли 145 человек и более 550 пострадали. Большинство обвиняемых по делу – граждане Таджикистана.
1 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за восемь месяцев 2024 г. иностранцы совершили более 26 000 преступлений, показатель на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059. Кроме того, с 7000 до 11 000 выросло число преступлений иностранных граждан, получивших гражданство России менее 10-ти лет назад, говорил Бастрыкин.