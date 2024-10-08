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Ушаков: дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения Путина и Рахмона

Ведомости

Дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения президента России Владимира Путина с его таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет «Интерфакс».

«Отношения у лидеров дружеские, теплые. Они друг друга знают, общаются и хотят общаться», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о предполагаемой напряженности в отношениях лидеров из-за темы мигрантов.

4 октября премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены ситуацией с таджикистанскими мигрантами. По его словам, на границе при въезде в Россию часами и даже днями задерживаются граждане республики, среди которых в том числе члены официальных делегаций, студенты и др.

8 октября в Москве пройдет заседания Совета глав государств СНГ под председательством президента России. В следующем 2025 г. планируется председательство Таджикистана в СНГ, следующий саммит состоится в Душанбе.

Активные обсуждения проблемы с нелегальной миграцией возобновились вновь после теракта в «Крокус сити холле», где погибли 145 человек и более 550 пострадали. Большинство обвиняемых по делу – граждане Таджикистана.

1 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за восемь месяцев 2024 г. иностранцы совершили более 26 000 преступлений, показатель на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059. Кроме того, с 7000 до 11 000 выросло число преступлений иностранных граждан, получивших гражданство России менее 10-ти лет назад, говорил Бастрыкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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