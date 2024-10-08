Ушаков: дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения Путина и Рахмона

4 октября премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены ситуацией с таджикистанскими мигрантами. По его словам, на границе при въезде в Россию часами и даже днями задерживаются граждане республики, среди которых в том числе члены официальных делегаций, студенты и др.