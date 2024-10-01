СК: с начала 2024 года мигранты совершили более 26 000 преступлений

СК: с начала 2024 года мигранты совершили более 26 000 преступленийВ этом году иностранцы совершили 73 правонарушения экстремистской направленности
За восемь месяцев 2024 г. иностранные граждане совершили более 26 000 преступлений, показатель на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на совещании.
Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059. Кроме того, с 7000 до 11 000 тысяч выросло число преступлений иностранных граждан, получивших гражданство России менее десяти лет назад. В этом году иностранцы совершили 73 преступлений экстремистской направленности против 59 годом ранее.
Бастрыкин указал, что все факты противоправного поведения иностранных граждан требуют реагирования со стороны правоохранителей, включая сотрудников СК РФ. Он поручил руководителям территориальных подразделений сообщить главам регионов о ситуации с миграционной преступностью и обеспечить конструктивное взаимодействие с начальниками органов внутренних дел.
«Займитесь этой проблемой серьезно! Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, реагируйте на изменения, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», – подчеркнул глава ведомства.
Активные обсуждения проблемы с нелегальной миграцией возобновились вновь после теракта в «Крокус сити холле», где погибли 145 человек и более 550 пострадали. Обвиняемыми по делу в основном стали граждане Таджикистана.
В июле Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Среди них – более жесткое регулирование лишения гражданства. Для более четкого контроля СК предложил ввести для мигрантов процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».