Госдума приняла в первом чтении проект о конфискациях за незаконную миграцию
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации денег и иного имущества, полученных в результате организации незаконной миграции, следует из думской электронной базы.
Инициативой вносятся изменения в ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее ст. 322.1 «Организация незаконной миграции». Документом вводится конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.
Согласно пояснительной записке, проект подготовлен для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией. Отмечается, что сложившаяся в стране ситуация в этом вопросе «перерастает в реальную угрозу национальной безопасности России». Сейчас за организацию нелегальной миграции предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.
Авторами инициативы выступили Петр Толстой, Шолбан Кара-оол, Анна Кузнецова, Вячеслав Макаров, Василий Пискарев, сенатор Маргарита Павлова и др.
Активные обсуждения проблемы с нелегальной миграцией возобновились вновь после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», где погибли 145 человек и более 550 пострадали. Обвиняемыми по делу в основном стали граждане Таджикистана.
Борьбу с нелегалами, в частности, продвигают председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Володин, комментируя инициативу, написал в Telegram, что «незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы».
В июле Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Среди них – более жесткое регулирование лишения гражданства. Для более четкого контроля СК предложил ввести для мигрантов процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».