Госдума приняла в первом чтении проект о конфискациях за незаконную миграцию

В июле Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Среди них – более жесткое регулирование лишения гражданства. Для более четкого контроля СК предложил ввести для мигрантов процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».