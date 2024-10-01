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Госдума приняла в первом чтении проект о конфискациях за незаконную миграцию

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации денег и иного имущества, полученных в результате организации незаконной миграции, следует из думской электронной базы.

Инициативой вносятся изменения в ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее ст. 322.1 «Организация незаконной миграции». Документом вводится конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.

Согласно пояснительной записке, проект подготовлен для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией. Отмечается, что сложившаяся в стране ситуация в этом вопросе «перерастает в реальную угрозу национальной безопасности России». Сейчас за организацию нелегальной миграции предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.

Авторами инициативы выступили Петр Толстой, Шолбан Кара-оол, Анна Кузнецова, Вячеслав Макаров, Василий Пискарев, сенатор Маргарита Павлова и др.

Активные обсуждения проблемы с нелегальной миграцией возобновились вновь после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», где погибли 145 человек и более 550 пострадали. Обвиняемыми по делу в основном стали граждане Таджикистана. 

Борьбу с нелегалами, в частности, продвигают председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Володин, комментируя инициативу, написал в Telegram, что «незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы».

В июле Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Среди них – более жесткое регулирование лишения гражданства. Для более четкого контроля СК предложил ввести для мигрантов процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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