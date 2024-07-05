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В ГД внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Авторы назвали ситуацию в России перерастающей в реальную угрозу
Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект о введении конфискации имущества за организацию незаконной миграции внесли на рассмотрение в Государственную думу. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в ст. 104.1 Уголовного кодекса России. Авторами законопроекта стали ряд депутатов Государственной думы, а также сенатор Маргарита Павлова.

Согласно пояснительной записке, проект подготовлен для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией. Отмечается, что сложившаяся в стране ситуация в этом вопросе «перерастает в реальную угрозу национальной безопасности России».

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», – говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, конфискация имущества имеет «достаточно серьезный предупредительный потенциал», делая совершение преступления экономически невыгодным. Предполагается, что принятие закона может значительно сократить объем «черной» экономики, которая связана с организацией нелегальной миграции.

Меру предлагается применять при условии, что преступление было совершено из корыстных побуждений.

Правительство России поддержало законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции, 24 июня.

Активные обсуждения проблемы с нелегальной миграцией возобновились вновь после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», где погибли 145 человек и более 550 пострадали. Первыми обвиняемыми по делу, которым инкриминируется непосредственное исполнение теракта, стали граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода.

19 июня стало известно, что по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ депортировано около 9000 иностранных граждан. Еще 11 000 иностранцев отказали во въезде. Возбуждено также около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.

27 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости законодательных изменений в сфере миграции. По мнению главы СК, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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