В ГД внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

В ГД внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграцииАвторы назвали ситуацию в России перерастающей в реальную угрозу
Законопроект о введении конфискации имущества за организацию незаконной миграции внесли на рассмотрение в Государственную думу. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в ст. 104.1 Уголовного кодекса России. Авторами законопроекта стали ряд депутатов Государственной думы, а также сенатор Маргарита Павлова.
Согласно пояснительной записке, проект подготовлен для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией. Отмечается, что сложившаяся в стране ситуация в этом вопросе «перерастает в реальную угрозу национальной безопасности России».
«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», – говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, конфискация имущества имеет «достаточно серьезный предупредительный потенциал», делая совершение преступления экономически невыгодным. Предполагается, что принятие закона может значительно сократить объем «черной» экономики, которая связана с организацией нелегальной миграции.
Меру предлагается применять при условии, что преступление было совершено из корыстных побуждений.
Правительство России поддержало законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции, 24 июня.
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