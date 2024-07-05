В ГД внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

19 июня стало известно, что по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ депортировано около 9000 иностранных граждан. Еще 11 000 иностранцев отказали во въезде. Возбуждено также около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.