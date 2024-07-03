Доля не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов выросла до 30%
Доля мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросла до 30%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
«Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с 3% сразу до 30%», – заявили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что глава министрества Валерий Фальков в апреле дал ряд поручений руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, поэтому теперь экзамен сдают только на государственных площадках.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с декабря 2023 г. число экзаменационных пунктов для мигрантов уменьшилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком.