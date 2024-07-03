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Доля не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов выросла до 30%

Ведомости

Доля мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросла до 30%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с 3% сразу до 30%», – заявили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что глава министрества Валерий Фальков в апреле дал ряд поручений руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, поэтому теперь экзамен сдают только на государственных площадках.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с декабря 2023 г. число экзаменационных пунктов для мигрантов уменьшилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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