Доля не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов выросла до 30%

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с декабря 2023 г. число экзаменационных пунктов для мигрантов уменьшилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком.